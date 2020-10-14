Çin, ABD'yi "siyasi virüs" yaymakla suçladı!

Sözcü Cao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiği ve uluslararası topluluğa karşı durduğu için suçlama yapacak durumda değil." dedi.

Cao, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesine yönelik eleştirisine tepki göstererek "Çin, ABD'yi 'siyasi virüs' yaymayı durdurmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye ırkçılık ithamlarında bulunan Cao, "ABD, vatandaşlarının insan haklarını korumak için çaba sarf etmelidir; yani ırkçılığı ve polis şiddetini ortadan kaldırın. ABD, insan haklarını başkalarının içişlerine karışmak için bir bahane olarak kullanmayı bırakmalı." diye konuştu.

Pompeo, "insan hakları ihlali yapan" ülkelerin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesini kınıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM organı 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine seçilen 15 yeni ülke arasında, hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer almıştı.

BM Genel Kurulundaki oylamada Konseye seçilen diğer ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer almıştı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021'den itibaren Konseyde 3 yıl görev yapacak.