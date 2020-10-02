Çin askeri uçağı hava sahasına girince, savaş jetleri havalandı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine (PLAAF) ait Shaanxi Y-8 tipi askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına girdi.









Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (Tayvan Hava Kuvvetleri) savaş uçaklarının, Çine ait askeri uçağı engellediğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bir Y-8 askeri uçağı Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri savaş uçakları, uçağın faaliyetlerini izlemek üzere havalandı ve hava savunma füzeleri konuşlandırıldı. Ne olursa olsun, ülkemizi korumaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.