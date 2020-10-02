MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin askeri uçağı hava sahasına girince, savaş jetleri havalandı!
ABONE OL
02.10.2020 - 23:08 | | DHA

Çin askeri uçağı hava sahasına girince, savaş jetleri havalandı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Tayvan savaş jetleri ise Çine ait askeri uçağı engellemek için havalandı.

Çin askeri uçağı hava sahasına girince, savaş jetleri havalandı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine (PLAAF) ait Shaanxi Y-8 tipi askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına girdi.

Çin askeri uçağı hava sahasına girince, savaş jetleri havalandı



Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (Tayvan Hava Kuvvetleri) savaş uçaklarının, Çine ait askeri uçağı engellediğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bir Y-8 askeri uçağı Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri savaş uçakları, uçağın faaliyetlerini izlemek üzere havalandı ve hava savunma füzeleri konuşlandırıldı. Ne olursa olsun, ülkemizi korumaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.

Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

KYK başvuru sayfası açıldı mı? KYK burs - yurt başvuru süresi hangi tarih aralığında?

KYK başvuru sayfası açıldı mı? KYK burs - yurt başvuru süresi hangi tarih aralığında?

Sıradaki Haber