Çin Avustralyalı gazeteciyi hapse attı

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin asıllı Avustralyalı gazeteci Cheng Lei'nin, Çin'de casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Bakan Payne yaptığı açıklamada, Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) için çalışan gazeteci Cheng Lei'nin tutuklama kararına ilişkin Avustralya hükümetinin ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Payne, "Uluslararası normlara uygun olarak temel adalet, prosedüre göre tarafsızlık ve insancıl muamele standartlarının karşılanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazeteci Cheng, 13 Ağustos'ta gözaltına alınmadan bir ay önce Avustralya vatandaşlarını Çin'de keyfi gözaltı riski konusunda uyarmıştı.