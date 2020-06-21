MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin denizaltısı Japonya kıyılarında
ABONE OL
21.06.2020 - 09:49 | | AA

Çin denizaltısı Japonya kıyılarında

Japonya'nın güneybatısındaki Amami-Oşima adası yakınlarında tespit edilen denizaltı, dipten seyir izlerken radara girdi.

Çin denizaltısı Japonya kıyılarında

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Amami-Oşima adası yakınlarında bitişik bölgede yabancı bir denizaltı tespit edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin donanmasına ait olduğu tahmin edilen ve Japonya karasularını ihlal etmeyen bir denizaltı ülke karasularına yaklaştı.

Dipten seyir izlerken radara giren denizaltı, Amami-Oşima ve Tokara adaları arasında Japonya karasularına ait 10 kilometre mesafeli iki yakadan geçiş yaptı.

Batıya doğru seyrederken en son Yokoate adası yakınlarında görülen denizaltı için Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri bölgeye devriye uçağı ve destroyer gönderdi.

İngiltere'deki bıçaklı saldırıİngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bugün uygulanacak mı?

21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bugün uygulanacak mı?

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Corona virüs savaşçılarının hastanede mücadelesi

Corona virüs savaşçılarının hastanede mücadelesi

Sıradaki Haber