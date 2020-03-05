MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya ziyaretini erteledi
ABONE OL
05.03.2020 - 12:13 | | AA

Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya ziyaretini erteledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'ya yapacağı resmi ziyaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya ziyaretini erteledi

Kyodo ajansındaki habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, nisanda yapılması planlanan ziyaretin daha sonraki bir tarihe alınacağını duyurdu.

Suga, ziyaretin iki ülkedeki Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Sözcü Suga, Japonya'ya devlet başkanlığı düzeyinde resmi ziyaretin, en son eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao tarafından 2008'de yapıldığını anımsattı.

Ziyaret kapsamında, Şi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Abe Şinzo ile görüşmesi bekleniyordu.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI 95 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti.

Salgınında toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirirken, Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin yedinci üyesi “Akıllı Horoz”Ağrı’da küçük bir civcivken alıp beslediği horozdan vazgeçemeyen Elnur Toğrul, Civciv adını koyduğu horozuyla aynı evde yaşamaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Facebook dondurma nasıl yapılır? 2020 Facebook hesap silme yöntemi...

Facebook dondurma nasıl yapılır? 2020 Facebook hesap silme yöntemi...

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber