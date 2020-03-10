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Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re Åži, Kovid-19 salgÄ±nÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ durumundaki Hubey eyaletinin Vuhan kentine dÃ¼zenlediÄŸi ziyarette HuoÅŸÄ±nÅŸan Hastanesiâ€™nde salgÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hubey eyaleti ile Vuhanâ€™daki halkÄ±n salgÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu kritik dÃ¶nemde fedakarlÄ±klar gÃ¶sterdiÄŸini belirten Åži, "Mevcut durumda salgÄ±nÄ±n yayÄ±lma ve geniÅŸleme eÄŸilimi temel anlamda frenlendi. SalgÄ±nla mÃ¼cadele durumu adÄ±m adÄ±m iyileÅŸiyor." ifadelerini kullandÄ±.

BÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k personelinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¶ven Åži, salgÄ±nla mÃ¼cadelede kritik bir dÃ¶neme girildiÄŸini ve bu dÃ¶nemde gevÅŸeme olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Â Åži ayrÄ±ca, sÃ¶z konusu mÃ¼cadelenin sonuna kadar sÃ¼rmesi ve bu zamana kadar verilen emeklerin boÅŸuna gitmemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ã‡in basÄ±nÄ± Åžiâ€™nin bugÃ¼nkÃ¼ Vuhan ziyaretini â€œSalgÄ±nla mÃ¼cadelede en karanlÄ±k dÃ¶nemden Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor" ÅŸeklinde okuyucularÄ±na duyururken, kentte salgÄ±nÄ±n patlak vermesiyle kurulan geÃ§ici hastanelerin sonuncusu da bugÃ¼n kapatÄ±ldÄ±.

Hastanedeki son Kovid-19 hastalarÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶renle taburcu edildi. Ã‡in'de "kabin hastane" olarak da adlandÄ±rÄ±lan spor salonu, sergi ve Ã§eÅŸitli binalardan dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len geÃ§ici hastanelerde 12 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi tedavi edildi.

AZERBAYCAN, KAZAKÄ°STAN VE JAPONYA'DA YENÄ° Ã–NLEMLER

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Kovid-19'un yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla Ã¼lke genelinde Nevruz kutlamalarÄ± iptal etti.

Kazakistan, 8 Mart itibarÄ±yla Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle Ä°talya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye girmesi yasakladÄ±. Kazakistan BaÅŸhekimi Jandarbek BekÅŸin, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±da, Ä°talya'daki Kovid-19 ile ilgili durumun endiÅŸe verici olduÄŸunu belirterek, "Ä°talya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve bu Ã¼lkede bulunan yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Kazakistan'a girmesi yasaklandÄ±. Ä°talya, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olduÄŸu birinci kategori Ã¼lkelerin listesine alÄ±ndÄ±." dedi.

Â Japonya hÃ¼kÃ¼meti, yeni tip koronavirÃ¼s nedeniyle zor durumda olan kuruluÅŸlara destek amacÄ±yla 1 trilyon yenlik (58,4 milyar TL) acil durum paketini onayladÄ±.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 27'YE Ã‡IKTIÂ

Â Endonezya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Kontrol ve Ã–nleme Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Ahmed Yurianto, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±nda 8 kiÅŸide daha Kovid-19 virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸini bildirdi. Ãœlkede vaka sayÄ±sÄ± 27'ye yÃ¼kseldi.

Â Hubey eyaletine baÄŸlÄ± Vuhan kentinde 12 AralÄ±k 2019'da ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19 salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼lke, Ã‡in'in bu kentinde mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± tahliye etmiÅŸti. Yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n, kÄ±sa sÃ¼rede diÄŸer kent ve Ã¼lkelere yayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) "acil durum" ilan etmiÅŸti. Yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n (Kovid-19) dÃ¼nya genelinde bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± 114 bini geÃ§ti.

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