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01.12.2020 - 19:31 | | AA

Çin duyurdu! Aya iniş yaptı...

Çin'in Chang'e-5 uzay aracının ayın yüzeyine indiği duyuruldu.

Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu. 

Temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek olan Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor. 

Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. 

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

 

Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a başarılı şekilde indiÇin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang’e 5 uzay aracı başarılı şekilde Ay’a iniş yaptı.
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