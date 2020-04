Çin İstanbul Başkonsolosu Milliyet'e yazdı! Gurur ve önyargı

İnsanoğlunun salgınla mücadelesi, medeniyet tarihinin bir parçasıydı her zaman. Tarihte yer alan kara ölüm, Orta Çağ Avrupası’nda, Avrupa ülkeleri nüfusunun üçte birinin ölümüne sebep olmuştu. 1918 yılında Kuzey Amerika’dan kaynaklanan salgın, dünyada 50 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. 2009 yılında ABD’den kaynaklı H1N1 virüsü, 214 ülkeye yayılmış, 18,5 bin can kaybına neden olmuştu. Tüm bunlara rağmen, virüs hiçbir zaman insanoğlunu yenemedi, aksine insanoğlu daha da güçlendi. Şu an tanık olduğumuz, Çin ve dünya halkının koronavirüs ile mücadelesi de aynı şey. Kat’i surette virüsü yeneceğiz, insanoğlunun medeniyet tarihi devam edecek.

Çin’i karalamaya devam ediyorlar

Çin, ilk vakayı rapor ettikten sonra, bazı Batılı siyasetçiler gerçeği ve bilimi görmezden geldi. İdeolojik önyargı ve ayrımcılık dolu sözlerle Çin’i karalamaya halen devam ediyorlar. Bu kişilerden bazıları, gerçeği bilmeyen halkı kullandı ve onları yanlış yönlendirdi. Bu konuda açıklamada bulunma sorumluluğum olduğunu düşünüyorum.

Peki bu siyasetçiler neler mi yaptı? Anlatayım. Vakaları rapor ettiğimiz dönemde, Çin’in kendi halkına önem vermediğini, rapor edilenden daha fazla vaka olduğunu iddia ettiler. Salgının önüne geçmek için, tecrit uygulamalarına başladığımızda, Çinli vatandaşların insan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiler. Çinli vakalarımızı tedavi ettiğimiz süreçte, Çin’in tıbbi sisteminin ve Çin’in bunun karşısında çökeceğini iddia ettiler. Salgının önüne geçip kontrol ettiğimizde, yüzde 93 oranda hastaları taburcu ettiğimizde de, bu sayıların doğru olmadığını iddia ettiler.

“Kendini üstün hisseden kişiler”

Çin salgınla mücadelesini sürdürdükçe, bu sözde “kendini üstün hisseden” kişilerin gururdan koltukları kabardı, önyargılarla dolu sözleri ile bize saldırmaya devam ettiler. Her vatandaşımızı koruma, her canı tedavi etme kararlılığıyla virüsle savaştık. Biz virüsle mücadelemizi, ülke genelindeki insanların iradesiyle gerçekleştirdik. Bu salgın mücadelesinde, bilimsel yöntemler ve emekle kazanılan alın teri sonucu, zafer bizden yana oldu.

“Rasyonel olmadıkça önyargı kırılamaz”

Peki bu virüs karşısında, bahsettiğimiz gurur ve önyargı neye benziyor derseniz, gözler önünde derim. Bu “kendini üstün hisseden” kişiler şimdi ise, Çin’in salgın ile ilgili bilgileri sakladığını ve yavaş davrandığını iddia ediyor. Gülünç değil mi tüm bu dedikleri? Eğer dedikleri gibi olsaydı, geçtiğimiz iki ay boyunca Çin’e eleştirilerini yönlendiren kimlerdi?

İngiliz yazar ve eleştirmen William Hazlitt’in “Rasyonel olmadıkça önyargı kırılamaz” deyişiyle, dünya halkı farklı dil konuşsa da insan olmak aynı. Bu virüs tüm insanlığın ortak düşmanı, tüm insanlığa, bu düşman karşısında, önyargıdan vazgeçip ortak tedbir almayı diliyorum. Ancak bu şekilde sağlıklı ve güvenli bir bahara birlikte adım atabiliriz.