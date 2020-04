Çin İstanbul Başkonsolosu Milliyet'e yazdı: Virüs dünyaya neler getirdi? (5)

Virüs, korkunç bir düşman misali... Uçak gemileri, nükleer bombalar, insansız hava araçları ya da balistik füzeler bir virüsü yok edemiyor, otorite ya da servet bile virüse boyun eğdirmiyor. Virüsün karşısında tüm dünya eşit, virüsü yenmek için, sadece tüm insanoğlunun dayanışması ve çabası işe yarayacaktır.

Salgınla mücadelemize hiç şüphesiz paha biçemeyiz. En acı kaybımız elbette on binlerce can... Salgınla mücadelede yenik düşenler için derin üzüntü duyuyorum. İnsanoğlu ve küresel doğal salgın arasındaki bu büyük savaş elbet son bulacak, işte o zaman gerek hükümetler gerekse her vatandaş yaşadığı dünya adına daha derin arayışlara girecek.

Ülkeler iç içe geçmiş durumda

Salgının, insanoğlunun kader birliği bilincinin daha da derinleşmesine yol açacağı kesin. Çünkü salgın, şunu bizlere çok net bir şekilde gösteriyor; içinde bulunduğumuz bugünlerde, dünya üzerindeki ülkeler birbirine tarihte hiç örneği görülmemişçesine bağlı, iç içe geçmiş durumda, yani küreselleşmenin bu gidişatı artık geri döndürülemeyecektir. Her bir ülke, küresel tedarik, sektör ve değer zincirinde birbirine bağlanıyor, zincirdeki herhangi bir parçada sorun olursa, bütün zincir etkileniyor. Küresel çaptaki sınamaların ancak ve ancak uluslararası camianın ortaklaşa işbirliği ile üstesinden gelinebilir, bu süreçte herhangi bir ülke dünyadan izole edilerek yalnız kalamaz, kendi kendine bu sınamadan kurtulamaz. Sadece küreselleşme yönünde ilerlemeye devam eder, ortak kader bilincini pekiştirir ve dayanışma ile küresel yönetişimdeki önemli gelişmeleri birlikte çözersek, bu şekilde tüm dünyanın ve içindeki bütün ülkelerin kalkınması için fırsat ve imkanlar vuku bulacaktır.

‘Küresel aşı konusunu kuvvetlendirmeliyiz’

Salgın, küresel kamu sağlık sisteminin kapsamlı bir şekilde ilerlemesine neden olacaktır. Salgın sürecinde, Çin tüm dünya için alarm çaldı ve küresel mücadele için çok değerli bir zaman dilimi kazandırdı. Salgınla mücadele ederken, Çin, yurtiçi sağlık sistemini iyileştirmek için çabaladı ve çabalamaya da devam ediyor, aynı zamanda başarı elde ettiği deneyimlerini de tüm dünya ile eş zamanlı paylaşıyor. Diğer ülkelerin de aynısını yaptığına inanıyorum. Bulaşıcı hastalıkların tehditlerine karşı, Dünya Sağlık Örgütü çerçevesinde bilgi paylaşımı ve eşgüdümü güçlendirmeliyiz. Sağlık sistemi güçlü olmayan gelişmekte olan ülkelerin müdahale yetisini geliştirmesine ortaklaşa yardım etmeliyiz, her beraber virüse karşı “küresel aşı” konusunu kuvvetlendirmeliyiz, ancak bu şekilde tüm insanlığın ortak sağlığını ve güvenliğini koruyabiliriz.

“Refaha birlikte ulaşacağız”

Salgın farklı sosyal sistemlerin uyumlu olarak gelişmesi için yeni bir yön gösterecektir. Yüzlerce yıl boyunca, her ülke, kendi ulusal durumu, kültürü ve halkının ihtiyacı hasebiyle birbirinden farklı sosyal ve yönetişim sistemi kurdu. Bu farklılık çatışmalara hatta savaşlara neden oldu. Fakat bu sefer, salgınla mücadelede farklı tarihe, kültüre, sosyal sisteme sahip ülkeler, dayanışma içinde olmayı, ortak kaderin yükünü paylaşma gerekliliğini ve bunun da olabileceğini algıladı. İdeoloji, işbirliği ve kalkınma söz konusu olunca bariyerler olmamalıdır. Bu denli zengin ve rengarenk bir medeniyet varken, insan tarafından kurulan sistemler de birbirinden farklı olacaktır. Yeter ki, barış ve kalkınmayı ana temamız yapalım, bunu kararlılıkla devam ettirelim. Yeter ki, karşılıklı olarak birbirimize saygı duyalım. Yeter ki, farklılıklarımızı kenara koyup, ortaklık için peşinden koşalım. İşte o zaman, mutlak surette refaha birlikte ulaşacağız.

Ortak kader

İnsanlık tarihi, sınamalar, tehditler ve mücadeleler ile doludur. Salgın karşısında bütün sorunları bir anda yok edecek bir “Avengers” maalesef olmayacak, sadece dünya halkları arasında dayanışma ve işbirliği ile bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Ortak kader için birlikte ilerlememizi gerektiren kararlılık ve cesaret, önünde sonunda salgının bize getirdiği en büyük servet olacaktır.

