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09.10.2020 - 11:17 | | AA

Çin, koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı

Çin'in, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığı bildirildi.

Çin, koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı

 

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Çin'in Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile anlaşma imzalayarak, COVAX'a katıldığını duyurdu. 

Hua, yaptığı açıklamada, "Aşıların özellikle gelişmekte olan ülkelere eşit dağıtımının sağlanması için bu somut adımı atıyor ve diğer muktedir ülkelerin de COVAX'a katılmasını ve desteklemesini umuyoruz." ifadesini kullandı. 

Hua, Çin'in COVAX'ın ortaklarıyla çalışacağını belirterek, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bütün insanların güvenliği ve sağlığını korumak için uğraşacağını belirtti. 

Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi. 

COVAX'a şimdiye kadar 170'e yakın ülke katıldı, 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

 

 

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