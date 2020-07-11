Çin: Salgın bitti

Şanghay’da düzenlenen Dünya Yapay Zekâ Konferansı’nda konuşan Wenhong, salgının bitmesi nedeniyle Çinli bilim insanlarının geliştirdiği aşıların “gelecekte kullanılmak üzere” üretileceğini duyurdu. Haziran ortasından bu yana, başkent Pekin’de bir deniz ürünleri pazarına bağlı yeni bir Kovid-19 salgın dalgasına rağmen Wenhong’un bu açıklamayı yapması dikkat çekti. Öte yandan, Çin’de son 24 saatte 7 koronavirüs vakası tespit edildiği belirtilirken, ülkedeki toplam vaka sayısının 84,992’e ulaştığı açıklandı.

Estetik ameliyatlar patladı

Dünya genelinde pek çok estetik cerrahi klinikleri, koronavirüs salgını süresince estetik ameliyatlara olan talebin arttığını açıkladı. ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki kliniklerin neredeyse tamamında dudak dolgusu, botoks, yüz germe ve burun ameliyatları dahil olmak üzere tedaviye gelen hastalarda artış gördüklerini bildirdi. Karantinada evden çalışan veya koruyucu maskenin ardında estetik operasyonu gizleyebilen kişiler, daha rahat bir iyileşme süreci yaşadıklarını söyledi.

24 saatte 13 bin 674 yeni vaka

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, son 24 saatte 13 bin 674 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Toplam vaka sayısının 238 bin 339’a yükseldiği ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3720’ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61’i iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Öte yandan Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde eyalet yönetimleri toplu mezarlar yaptırmaya başladı. Gauteng Eyaleti sağlık yetkilisi Bandile Masuku, 1.5 milyon kişilik toplu mezarlar hazırladıklarını açıkladı. Afrika genelinde 224 bin 665’i Güney Afrika Cumhuriyeti’nde olmak üzere 523 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ölümcül zatürre salgını tehlikesi

Çin Kazakistan Büyükelçiliği, ülkede hızla yayılan zatürreye karşı kendi vatandaşlarını uyardı. Büyükelçilik uyarısında yılın ilk yarısında Kazakistan’da 1772 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin yarısından fazlasının da haziran ayında gerçekleştiği iddia edildi. Hayatını kaybedenler arasında Çin vatandaşlarının da bulunduğunu belirten büyükelçiliğin iddialarını Kazakistan Sağlık Bakanlığı yalanladı. Bakanlık “nedeni tanımlanmamış viral zatürrenin’ varlığını kabul ederek, yeni ya da bilinmeyen bir salgının söz konusu olmadığını idda etti.