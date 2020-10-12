Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi

Çin, yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Gaofen-13'i Long March-3B adlı taşıyıcı roket tarafından yörüngeye gönderildi. Çinli yetkililer, uzaya fırlatılan uydunun esas olarak arazi incelemeleri, mahsul verimi tahminleri, çevre koruma, hava durumu tahmini ve erken uyarıların yanı sıra afet önleme ve azaltma için kullanılacağını açıkladı.