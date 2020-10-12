12.10.2020 - 14:27 | | DHA
Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu bugün uzaya fırlattı.
Çin, yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Gaofen-13'i Long March-3B adlı taşıyıcı roket tarafından yörüngeye gönderildi. Çinli yetkililer, uzaya fırlatılan uydunun esas olarak arazi incelemeleri, mahsul verimi tahminleri, çevre koruma, hava durumu tahmini ve erken uyarıların yanı sıra afet önleme ve azaltma için kullanılacağını açıkladı.
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.