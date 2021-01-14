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14.01.2021 - 12:37 | | İHA

Çin'de 8 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

Salgının merkez üssü olan Çin'de, Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle ölüm kayıtlara geçti. Öte yandan ülkede geçtiğimiz Mart ayından beri en yüksek yeni vaka sayısı gerçekleşti.

Çin'de 8 ay sonra koronavirüsten ilk ölüm

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ilk görüldüğü Çin'de 8 ay sonra ilk kez koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte salgında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 4 bin 635'e yükseldiği bildirildi. Mayıs ayından ilk kez kaydedilen ölümün Çin'in aylardır salgında en kötü dönemini geçiren Hebei eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 138 yeni vaka ve 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiği aktarıldı. Bu sayının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısının 87 bin 844'e ulaştığı ifade edildi.

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