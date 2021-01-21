Çin'de altın madeninde kurtarılmayı bekleyen işçilerden acı haber

Çin'in Şandong eyaletinde 11 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 17 Ocak’ta hayatta oldukları belirlenen ve kendileriyle irtibat kurulan 12 işçiden patlama anında kafasından yaralanan ve bilincini kaybeden bir işçi öldü.

Kurtarma ekipleri, 10 işçiden hala haber alınamadığını, madende mahsur bulunan işçilerden ikisinin ağır yaralı olduğunu belirtti.

Madenin, yerin 350 metre altındaki orta kısmında bulundukları tespit edilen madencilerin olduğu bölüme oksijen ve gıda takviyesi yapmak amacıyla sondaj vurularak boru hatları çekildi.

Maden alanında 600’den fazla arama kurtarma personeli görev yaparken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır bekletiliyor.

ÇİN'DE 32 BİN MADEN İÇİN "DENETİM" TALİMATI

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin mart ayına kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.