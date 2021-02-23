MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir
ABONE OL
23.02.2021 - 20:27 | | AA

Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir

Çin'de 10 Ocak'ta gerçekleşen altın madenindeki patlamayla ilgili aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 45 kişinin ağır cezalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir

 

İktidardaki Komünist Partisinin yayın organı People's Daily'nin haberine göre, Şandong eyaletindeki altın madeninde 10 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili 45 kişinin ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi. 

Yargılanacaklar arasında 28 kamu görevlisi, madeni işleten şirketin sahibi dahil 16 şirket yetkilisi ve madenin bulunduğu Yentai kentinin Şişia ilçesi yöneticisinin yer aldığı belirtildi.

Şirket sahibi ve Şişia ilçesi yöneticisinin hukuki yaptırıma uğramamak için kazayı 24 saatten fazla süre yetkililere bildirmedikleri gerekçesiyle ceza alabilecekleri ifade edildi. 

Şandong eyaletinin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında 10 Ocak'ta, inşaat halindeki bir altın madeninde meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüştü. 

Arama kurtarma çalışmaları sonucu 24 Ocak'ta 11 işçi olay yerinden kurtarılmış, 1 işçiye ise ulaşılamamıştı. 

ÇİN'DE 32 BİN MADEN İÇİN DENETİM TALİMATI 

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı. 

Denetimlerin marta kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet