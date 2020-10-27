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27.10.2020 - 00:37 | | DHA

Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü

Çin'de ailenin şehirler arası yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri bir motelde unuttuğu Dou Dou adlı köpek, 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndü.

Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü

Çin'in Hangzhou kentinde yaşayan aile, şehir dışındaki akrabalarını ziyaret etmek üzere araçlarıyla yola çıktı. Yolda bir motelde kısa süreliğine mola veren aile, Dou Dou adlı köpeklerini motelde unuttu.

Çin medyası, köpeğin 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndüğünü duyurdu. Yerel medyaya konuşan baba Qui, köpeklerinin döneceğini düşünmediklerini ifade ederek, "Onun hayatta kalacağını umduk ve iyi kalpli birinin sahipleneceğini düşündük. Neredeyse bir ay sonra kapımızda beliriverdi. Neyse ki yaralanmamıştı. Yorgundu ve zayıflamıştı" dedi.

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