Çin’de maden ocağında facia: 16 ölü

Çin’in Chongqing kentindeki Songzao kömür madeninde sabah erken saatlerde karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin maden ocağında mahsur kaldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalan tüm maden işçilerine ulaşıldığı, ancak işçilerden 16’sının öldüğü kaydedildi. Bir işçinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Devlet basınına yansıyan haberlerde, yerel birimlerin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu, itfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerinin derhal olay yerine gönderildiği belirtildi. Olayın nedeni araştırılıyor.
Baltalı görüntüleri olay olmuştu! Görüntülerle ilgili açıklama geldiTuzla’da, ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç ile avukatı, basına yansıyan “baltalı” görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Serap Başkan Özsan, “Şu anda basına yansıyan kamera görüntüleri ağır darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Sanki bu görüntüler olayın öncesinde yaşanmış ve öncesinde çekilmiş gibi davranılmaktadır” dedi. Görüntüler hakkında konuşan Hüseyin Meriç ise, “Olaylardan 15 saat sonra yine bahçede bir ses duydum. Kapının arkasında balta vardı, baltayı da alıp çıktım burada bekledim. Tabii kimse de olmayınca çektim eve gittim” dedi.