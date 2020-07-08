Çin'de öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıkıp göle düştü

Çin'in güneybatı bölgesindeki Guizhu eyaletinde öğrencileri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak göle düştü. Çinli yetkililer olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Otobüsün önce yoldaki koruma bariyerlerine çarptığı ardından bariyeri aşarak göle uçtuğunu belirtiliyor. Kazada 15 kişinin de yaralandığı, aracın içerisinden ve gölden çıkarılanların en yakın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Anşun şehrinde meydana gelen kaza öncesi otobüs öğrencileri her yıl yapılan ve 'gaokao' adı verilen üniversite giriş sınavına götürüyordu. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Euronews