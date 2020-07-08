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08.07.2020 - 17:01 |

Çin'de öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıkıp göle düştü

Üniversite giriş sınavına giden öğrencileri taşıyan araç bariyerleri aşıp göle uçtu, otobüsteki 21 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıkıp göle düştü

Çin'in güneybatı bölgesindeki Guizhu eyaletinde öğrencileri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak göle düştü. Çinli yetkililer olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Otobüsün önce yoldaki koruma bariyerlerine çarptığı ardından bariyeri aşarak göle uçtuğunu belirtiliyor. Kazada 15 kişinin de yaralandığı, aracın içerisinden ve gölden çıkarılanların en yakın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Anşun şehrinde meydana gelen kaza öncesi otobüs öğrencileri her yıl yapılan ve 'gaokao' adı verilen üniversite giriş sınavına götürüyordu. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Euronews

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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