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12.01.2021 - 00:57 | | milliyet.com.tr

Çin'de reklam rezaleti! Tecavüz göndermesi çıldırttı...

Çin'deki bir şirket, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kesim tarafından tecavüz kurbanlarını "şeytanlaştırmak" ile suçlandıktan sonra makyaj temizleme bezlerinin reklamını kaldırmak zorunda kaldı.

Çin'de reklam rezaleti! Tecavüz göndermesi çıldırttı...

Çinli pamuk ürünü markası Purcotton, makyajını çıkarmak için ıslak mendili kullanan bir kadının erkeğe dönüştüğünü ve kendisini sokakta takip eden potansiyel bir saldırganı korkuttuğunu gösteren bir video yayınladı.

Reklam, Purcotton'ın sosyal medya hesabından, insanların firmayı cinsel saldırı için kadınları suçladığı iddiasıyla sert bir şekilde eleştirmesinden sonra piyasadan çekildi.

İnternette yaygın olarak paylaşılan reklamda, bir kadın, saldırgan gibi görünen maskeli bir adam tarafından takip edildiğini fark ettiğinde sessiz, loş bir sokakta tek başına yürürken görülüyor.

Kadın daha sonra adam ona yaklaşmaya başladığında makyajını silmek için çantasından Purcotton ıslak mendili çıkartıyor.

Adam omzuna dokunduğunda, kadın birden bire dönüyor ve "Sana yardım edebilir miyim kardeşim?" diye soruyor.

Reklam, devlet gazetesi China Women's News dahil olmak üzere sosyal medya kullanıcılar ve Çin medyasından şiddetli bir tepkiyle karşılaştıktan sonra kaldırıldı.

Önce orta refüje daha sonra da yolun karşısından gelen tıra çarptıSamsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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