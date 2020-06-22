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22.06.2020 - 12:31 | | AA

Çin'de sahte maske satan eczane zinciri sahibine 15 yıl hapis

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en az 500 bin sahte 3M marka maske satan eczaneler zinciri sahibi 15 yıl hapse mahkum edildi.

Çin'de sahte maske satan eczane zinciri sahibine 15 yıl hapis

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, "Beijing Jinghai Kangbaixin" ilaç ve eczane şirketinin sahibi Li Dong ve iki yardımcısı salgın döneminde 500 binden fazla 3M marka sahte maske satmaktan Çaoyang bölge mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

Li, sahte maske satmaktan suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

Li'nin yardımcılarına verilen cezalarla ilgili ise bilgi verilmedi.

Li ve yardımcılarının sahte maske satışından 608 bin dolar (4,17 milyon Türk lirası) gelir elde ettikleri belirtildi.

 

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı düzenledilerAntalya Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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