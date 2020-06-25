Çin'de tekne battı

Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir tekne nehir sularında battı. China Daily'nin haberine göre, tekne, günün erken saatlerinde, Şişuangbanna Day Özerk Bölgesi'ndeki Lancang ve Nanban nehirlerinin kesiştiği noktada alabora oldu.

Ekipler, teknedeki 17 kişiyi kurtarırken, 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.