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25.06.2020 - 13:37 | | AA

Çin'de tekne battı

Nehirde alabora olan teknedeki 27 kişiden biri öldü, dokuzu kayıp. Kurtarma ekipleri, 17 yolcuyu karaya çıkarmayı başardı.

Çin'de tekne battı

Çin'de 27 kişiyi taşıyan bir tekne nehir sularında battı. China Daily'nin haberine göre, tekne, günün erken saatlerinde, Şişuangbanna Day Özerk Bölgesi'ndeki Lancang ve Nanban nehirlerinin kesiştiği noktada alabora oldu.

Ekipler, teknedeki 17 kişiyi kurtarırken, 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk hedef için söz verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.
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