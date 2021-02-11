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11.02.2021 - 21:47 |

Çin'den İngiltere'ye şok! İki ülke karşı karşıya geldi

Çin'de İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC) World News'ün (Dünya Haberleri) yayın yapması yasaklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Çin'den İngiltere'ye şok! İki ülke karşı karşıya geldi

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

İNGİLTERE, ÇİN'İN BBC'NİN YAYINLARINI YASAKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Raab, yazılı açıklamasında, Çin'in yasak kararını, "medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması" olarak nitelendirdi.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını savundu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin "yeniden eğitim kampları" adı verilen ve zorla tutuldukları kamplarda işkence gördükleri ve kadınlara tecavüz edildiğine dair haberlere yer veren BBC'nin yayınlarının "gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu.

Kararın, ayrıca İngiltere'nin, Çin'in resmi kanalı CGTN'nin "lisanslı hizmetler üzerinde kontrol sahibi olmaya ilişkin yasal şartları karşılamadığı" gerekçesiyle yayın lisansını 4 Şubat'ta iptal etmesinin ardından gelmesi de dikkati çekti.

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