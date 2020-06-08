08.06.2020 - 14:13 | | DHA
Çin’i sağanak yağış vurdu: 320 bin kişi...
Çin’i sağanak yağış vurdu. Ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanak yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtildi.
Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sağanak yağışların 320 bin kişiyi olumsuz etkilediği duyuruldu. Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin ilçesinde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca, Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.
1500 yıllık batık bazilika, korona sürecinde daha belirgin hale geldiBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.