Çin’in aşısı yolda

Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini denemek için kendi üzerinde uyguladığını söyledi. Hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirten Wu, bunun hangi aşı olduğunu ise söylemedi. Ancak aşının kasım ya da en geç aralık ayında toplu olarak Çinlilere uygulanabileceğini söyledi.

Vakalar artışta

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan’da 1054, Brezilya’da 381, Meksika’da 228 kişi öldü. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1054 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 80 bin 776’ya yükseldi. Hindistan’da toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bin 236’ya çıktı. Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 381 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 132 bin 6’ya, vaka sayısı da 15 bin 155 artarak 4 milyon 345 bin 610’a yükseldi. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumunda bulunuyor. Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 228 artarak 71 bin 49’a ulaştı. Meksika’da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 335 artışla 671 bin 716’ya çıktı. Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmıştı.