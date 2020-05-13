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13.05.2020 - 23:17 | | AA

Çinli hackerlarla ilgili şok iddia! Harekete geçtiler...

ABD'li bazı güvenlik kurumları, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını araştıran kuruluşların Çinli hackerler tarafından hedef alındığını belirtti.

Çinli hackerlarla ilgili şok iddia! Harekete geçtiler...

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 virüsü üzerinde aşı, tedavi veya test çalışmaları yapan araştırma merkezlerine uyarılarda bulundu.

Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların virüs konusunda araştırma yapan kurumları hedef aldığı belirtilen uyarıda, ABD'li kurumlardan verilerini korumak adına ekstra güvenlik önlemleri almaları ve potansiyel tehdidin farkında olmaları istendi.

FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

Açıklamada, “Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasındaki farkındalığı artırmayı ve potansiyel hedeflere kaynak ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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