Çinli şirket ada satın aldı, onların yaşamasını yasakladı!

Yurttaşlar, China Bloom isimli şirketin, 2019'da Keswick Adası'nı 99 yıllığına kiraladığı için evlerine dönemeyeceklerini söylüyor.

Haber programı A Current Affair’e konuşan adanın eski sakini Julie Willis, "Adada Avustralyalıların yaşamasını istediklerini sanmıyorum" dedi.

"Bence bu adaya yalnızca Çin’in turizm pazarı için sahip olmak istiyorlar."

New York Post’un aktardığına göre şirket, yurttaşların Airbnb’de evlerini kiralamalarını bile yasakladı. Bölge sakinleri bunun turizmi mahvettiğini ve adaya havadan, karadan ve denizden girmelerini engellediğini ifade ediyor.

Adanın eski sakinlerinden Rayna Asbury, aynı haber programında, geçen yılın Eylül ayından bu yana adaya turist gelmediğini aktardı.

Queensland hükümetine ait olan Keswick Adası, milli park ilan edilmişti.

Queensland Kaynaklar Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ada sakinleriyle China Bloom arasındaki tüm sorunların çözülebileceğini umduğunu belirtti:

"Bakanlığın sorumluluğu, China Bloom adanın yollarını, tekne rampalarını, iskelelerini ve denizcilik altyapısını iyileştirmeye çalışırken, ilgili tüm faaliyetlerin kira şartlarına uygun olmasını sağlamak için hem baş kiracı China Bloom’la hem de alt kiracılarla çalışmaktır."

Kaynak: Independent Türkçe