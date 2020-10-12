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12.10.2020 - 16:56 | | DHA

Cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell, Papa ile buluÅŸtu

Avustralya'da Ã§ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismar iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±ndan bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.Â

Cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell, Papa ile buluÅŸtu

Avustralya'da Ã§ocuklara yÃ¶nelik cinsel istismar iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Kardinal George Pell,Â mahkumiyet kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±ndan bu yana 3 yÄ±l aradan sonra ilk kezÂ Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Romaya dÃ¶ndÃ¼.Â 

Avustralya yargÄ±sÄ±, Melbourne'de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde iki erkek Ã§ocuÄŸa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi BakanÄ± ve Avustralya Kardinali George Pell'in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuÅŸtu.

Kardinal Pell, 3 yÄ±l aradan sonra ilk kez Vatikan'da, Papa Francis ile bir araya geldi.Â Vatikan ofisinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye dair fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

JÃœRÄ° KARDÄ°NALÄ° SUÃ‡LU BULMUÅžTUÂ 

Victoria BÃ¶lge Mahkemesi jÃ¼risi 12 AralÄ±k 2018de, Vatikan'Ä±n 3 numaralÄ± ismi Pell'in, AralÄ±k 1996 ve Åžubat 1997'de Melbourne BaÅŸpiskoposu olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± St. Patrik Katedralinde o dÃ¶nemde 13 yaÅŸÄ±nda olan iki erkek Ã§ocuÄŸa tacizde bulunduÄŸuna karar vermiÅŸti.Â 

Pell'inÂ Â Avustralya YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan mahkumiyet kararÄ± bozulmadan Ã¶nce 6 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n 13 ayÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

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