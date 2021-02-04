Çocuk istismarcısı, 2 FBI ajanını vurdu

Ama yaşadığı apartman dairesine barikat kuran zanlı, iki ajanı görünce silahını çekip ateş etti. Bunun üzerine ajanlarla zanlı arasında silahlı çatışma çıktı. Peş peşe ateş eden saldırgan, Laura Schwartzenberger ile Daniel Alfin’i öldürdü. Üç FBI ajanını da yaralayan saldırgan ardından intihar etti.



Biden: Yüreğim yandı



Laura Schwartzenberger ve Daniel Alfin’in cenazelerinin adli tıbba götürülürken taşındığı sedyelerin üzerine ABD bayrağı örtüldü. Görüntülerde, ajanların cesetleri araca alınırken polislerin şeref kıtası oluşturması dikkati çekti.



FBI Başkanı Christopher Wray yaptığı açıklamada, öldürülen iki ajanı kahramanlıkları nedeniyle övdü ve “fedakârlıklarını onurlandıracaklarına” dair yemin etti. ABD Başkanı Joe Biden ise olayı “trajedi” olarak niteleyerek iki FBI ajanı için “Kalbim acıyor. Onlara borçluyuz” ifadesini kullandı.



