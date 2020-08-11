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11.08.2020 - 06:55 | | DIŞ HABERLER

Çocuk kampında ok attı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede eylül ayında açılması planlanan ilkokullarda koronavirüse karşı alınan önlemleri görmek için bir ilkokulun yaz kampını ziyaret etti.

Çocuk kampında ok attı

Kamptaki okçuluk dersine de katılan Johnson, çocukların meraklı bakışları arasında hedefe ok attı.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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