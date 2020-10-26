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26.10.2020 - 07:00 |

Çok numune topladı, kapak kapanmadı

NASA’nın uzay aracı Osiris- Rex’in Dünya’dan yüzlerce milyon kilometre uzaklıktaki “Bennu” isimli gök taşı üzerinden toplamayı başardığı örnekler risk altında.

Çok numune topladı, kapak kapanmadı

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, aracın haznesine o kadar çok parça girdi ki örneklerin bulunduğu kap tam kapanamadı ve açık kalan kısımdan örneklerin bir kısmı saçıldı. Kurum yetkilisi Dante Lauretta “Önemli miktarda materyalin uzay boşluğuna sızdığı görülüyor” dedi.

Bu durumda NASA’nın iki seçeneği var; ya hazne daha fazla kayıp yaşamadan uzay aracına alınacak ve dünyaya döndüğünde var olan materyalde inceleme yapılacak ya da hazne boşaltılıp Bennu’ya bir kez daha iniş yapılacak. Osiris-Rex’in hazneyle birlikte 2023 yılında dünyaya dönmesi planlanıyor.

 

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