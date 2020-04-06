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06.04.2020 - 10:21 | | AA

Corona virüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasan tüketimi yasaklandı!

Afrika ülkesi Gabon'da, covid-19 nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.

Corona virüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasan tüketimi yasaklandı!

Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

"VİRÜSÜN SÖZ KONUSU İKİ HAYVANLA İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞUNA DAİR BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VAR"

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.

Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

21 COVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.

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