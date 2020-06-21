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21.06.2020 - 17:44 | | DHA

'Corona virüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor'

Corona virüs salgınının başladığı Çin’den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Prof. Li Lanjuan, virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

'Corona virüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan corona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor.

Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, corona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti. Corona virüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Profesör Lanjuan, "Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir" dedi. Lanjuan, corona virüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.

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