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06.04.2020 - 14:48 | | İHA

Corona virüs salgını Polonya hükümetinde istifa getirdi

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Govin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin corona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti.

Corona virüs salgını Polonya hükümetinde istifa getirdi

Corona virüs salgını Polonya'daki koalisyon hükümetinde istifa getirdi. Başbakan Yardımcısı ve Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanı Jaroslaw Govin, ülkede 10 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüs salgını dolayısıyla ertelenmesi önerisinin kabul görmemesi üzerine hükümetteki görevlerinden istifa etti. Birleşik Sağ Koalisyon'un (Zjednoczona Prawica) iktidarda olduğu ülkede koalisyonun küçük ortağı Porozumienie (Uzlaşma) partisinin lideri olan Jaroslaw Gowin istifa kararının ardından Polonya'nın stabil bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek partisinin koalisyonun bileşeni olarak kalmaya devam edeceğini aktardı.

SALGININ DÜZEYİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA DA ARTACAK

Corona virüs nedeniyle seçimlerin ertelenmesini isteyen Gowin, ilk olarak anayasada değişiklik yaparak mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın görev süresinin 2022'ye kadar uzatılmasını teklif etmişti. Ancak söz konusu öneri iktidarın ana bileşeni PİS'den ve muhalefet partilerinden de destek görmedi. Salgının etkilerinin önümüzdeki haftalarda en üst düzeye çıkması beklenen ülkede PiS hariç tüm partiler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulunurken, PiS lideri Jaroslaw Kaczynski ise partisinin kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde seçmenlerin mektupla oy kullanmaları seçeneğini değerlendirmeye aldı. Sandığa gitmek yerine mektupla oy kullanılmasının salgının yayılmasını engellemeyeceğini, kullanılan oyların sayımı, tasnifi için yine binlerce kişinin görev yapması gerekeceğini ifade eden Jaroslaw Gowin, bu kez seçimlerin 3 ay süreyle ertelenmesini önerdi. Bu önerisi de PiS tarafından kabul görmeyen Gowin, bunun üzerine kabinedeki Başbakan Yardımcılığı ve Yüksek Öğrenim, Bilim Bakanı görevlerinden istifa etti. Gowin, Porozumienie partisi olarak koalisyonda kalmaya devam edeceklerini belirtirken yerine ise halen Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Jadwiga Emilewicz'i önerdi.

 

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
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