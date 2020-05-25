Corona virüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 696 bine çıkarken, can kaybı 99 bin 561'e ulaştı. Hastalığı atlatan sayısı ise 456 bine bine yükseldi.

ABD yönetimi, salgının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'deki can kaybı 36 bin 914'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 184'e çıktı.

İngiltere'de salgın nedeniyle futbolda askıya alınan kadın ligleri sonlandırıldı.

İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 877'ye, bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 230 bin 158'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 141 bin 981 olarak açıklandı.

İtalyan hükümeti, salgında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirilmesine karar verdi.

Brezilya'daki can kaybı 22 bin 965'e yükselirken, vaka sayısı 367 bin 906, iyileşen sayısı 149 bin 911 oldu.

İspanya'da can kaybı sayısı düzeltildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısını yaklaşık 2 bin azaltarak, toplamda 26 bin 834 olarak düzeltti.

İspanya'da ülkeye gelen yabancılar için uygulanan 14 günlük karantinanın, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması kararı alındı.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye, vaka sayısı 219 bin 437'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 65 bin 199'a çıktı.

Rusya'da ise vaka sayısı 353 bin 427'ye ulaşırken, can kaybı 3 bin 633 oldu. Ülkede 118 bin 798 kişi ise hastalığı atlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

DSÖ, "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı.

Yunanistan'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı, anakara ve adalar arasında yolcu taşıma amaçlı gemi seferleri başladı.

Çekya'da restoran, kafe ve oteller yeniden açılırken, 300 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin verildi.

Polonya, Çekya ve Hırvatistan'da okullarda eğitime kısmen yeniden başlanırken, Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınır iki ülke vatandaşlarına açıldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezon iptal edildi

Basketbolda salgın nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Malezya'da vaka sayısının son günlerde artması üzerine ülke genelinde bayram ziyaretleri tamamen yasaklandı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını açıkladı.

Kırgızistan'da gıda dışı pazarlar açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı.