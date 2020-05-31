Corona virüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, toplam vaka sayısı 1 milyon 824 bine çıkarken can kaybı 105 bin 886, iyileşen sayısı 538 bin oldu.

Başkan Donald Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediklerini açıkladı.

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 489'a, vaka sayısı ise 274 bin 762'ye çıktı.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde hiç kimsede virüse rastlanmadı.

İtalya'da ise ölenlerin sayısı 33 bin 415'e, virüs bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a çıkarken bugüne kadar 157 bin 507 kişi hastalığı atlattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, mart ayında Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

İspanya'da 14 Mart'tan bu yana en düşük vaka artışı kaydedildi

İspanya'da can kaybı 2 artarak 27 bin 127'ye çıkarken PCR testlerine göre son 24 saatte 96 yeni vaka kaydedildi ve toplam vaka sayısı 239 bin 429 oldu. Yeni vaka sayısı, OHAL'in başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olarak kayda geçti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 802'ye çıkarken, iyileşen kişi sayısı 68 bin 355 oldu. Fransa makamları, vaka sayısına ilişkin güncel rakamları ise paylaşmadı.

Suudi Arabistan'da camiler yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da salgın tedbirleri kapsamında 2 aydır kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Kuzey Makedonya'da iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Zekiri, kendisinin, eşinin ve 3 aylık bebeklerinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pakistan'da vaka sayısı 3 bin 39 artarak 69 bin 496'ya, can kaybı ise 88 artarak 1483'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle en yüksek yeni vaka ve can kaybının son 24 saatte yaşandığı kaydedildi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, marketlerde, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, uçuşlarda, trenlerde ve kalabalık noktalarda maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotik Kontrol Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayıları Brezilya'da 500 bine, Rusya'da ise 400 bine ulaştı

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 405 bin 843'e, ölü sayısı ise 4 bin 693'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 171 bin 883'e yükseldi.

Kanada'da Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100'den fazla yolcusu bulunan gemilerin ülkedeki limanlara girişlerine getirilen yasağın 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Afrika ülkesi Ruanda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşirken Portekiz'de de ilk kez 30 yaş altında biri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya'da ise Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 501 bin 985'e çıkarken can kaybı 28 bin 872, iyileşen sayısı da 205 bin 371 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.