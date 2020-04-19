Corona virüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

"Worldometer" internet sitesine göre, en fazla can kaybının yaşandığı ve en fazla vaka sayısının görüldüğü ABD'de, vaka sayısı 756 bin, iyileşenlerin sayısı ise 68 bini aşarken, Kovid-19 nedeniyle 40 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da can kaybı 23 bin 660'a, virüs bulaşan kişi sayısı 178 bin 972'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 55 olarak açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, Kovid-19 acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için kulüpleri yararına bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti.

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 410 artarak 20 bin 453'e yükselirken, vaka sayısı 195 bin 944'e çıktı. Bugünkü can kaybı, Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" oldu.

İran'da dini mekanlar ramazanın ilk haftasında kapalı olacak

Fransa'da vaka sayısı 152 bin 578'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718, iyileşenlerin sayısı da 36 bin 578 olarak açıklandı.

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 60'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 120 bin 67'ye çıktı.

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 5 bin 118'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, türbe ve ibadethanelerle ilgili yaklaşık bir ay önce uygulamaya giren kapatılma kararının, mayısın ilk haftasına kadar süreceğini söyledi.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 683'e, Almanya'da 4 bin 547'ye, Hollanda'da 3 bin 684'e, Brezilya'da 2 bin 372'ye, İsveç'te 1540'a, Kanada'da 1509'a ve İsviçre'de 1393'e yükseldi.

Moritanya'da Kovid-19 hastası kalmadı

Gürcistan'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 21 Nisan'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağına rağmen halk Paskalya Bayramı nedeniyle kiliselerde düzenlenen ayinlere katıldı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kiliselerde veya kiliselere ait avlularda kalacak.

Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadığı bildirildi.

Pakistan'da camilerin bazı önlemler alınmak koşuluyla açık tutulacağı bildirildi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların bazılarını gevşetmeye karar verirken, dışarıda maske takmayanlara 200 yeni İsrail şekeli (386 lira) para cezası kesileceğini duyurdu.

Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

Belarus'ta, Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliselerde yapılan ayinlere salgına rağmen halk yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada, mevcut salgın nedeniyle kiliselerin kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı uygulanan Johannesburg'ta hayat durma noktasına geldi. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla boşalan sokaklarda aç kalan evsizler, araçların önünü keserek ve apartmanların zillerine basarak yiyecek istemeye başladı.

Sırbistan'da sokağa çıkma yasağının süresi azaltılırken, Slovenya'da kuru temizleme ve tamir hizmeti veren işletmelerin yarın açılacağı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Zimbabve'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.