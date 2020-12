‘CoronaVac yüzde 90 etkili’

Türkiye’nin de 50 milyon doz sipariş ettiği Çin menşeili Sinovac Biotech şirketinin Kovid-19 karşı geliştirdiği “CoronaVac” isimli aşı adayının Brezilya’da insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneyleri tamamlandı. Brezilya’da biyolojik araştırmalar yapan, Sinovac’ın Kovid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya’daki üretiminde iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından deneylerin tamamlandığını “1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından CoronaVac’ın 3. faz deneyleri tamamlandı” paylaşımıyla duyurdu. Böylelikle Brezilya, CoronaVac’ın klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu. Aşı adayının, Kovid-19’a karşı insanlara bağışıklık kazandırmasında etkili olup olmadığının ölçüldüğü deneylerin sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor. Aşının Brezilya’daki denemelerine 7 farklı eyalette yaklaşık 11 bin sağlık çalışanı katılmıştı. Bu kişilerin yarısına aşının kendisi, yarısına ise boş aşı (plasebo) uygulandı.

‘%50 barajını geçti’

Wall Street Journal da denemeler sonucunda aşının etkili olduğunun görüldüğünü yazdı. Gazete ayrıca test sonuçlarının uluslararası bilim insanlarının koruma sağlaması açısından gerekli gördüğü yüzde 50 sınırını aştığını da belirtti. São Paulo’daki Ribeirão Preto Tıp Okulu’nda sağlık verileri analizi uzmanı olarak çalışan Prof. Domingos Alves, “Herkes yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranı umuyor” dedi. Butantan Enstitüsü’nün direktörü Dimas Covas, gönüllülerin 200’ünden fazlasının Kovid-19’a yakalandığını, bunun da aşının başarı oranını ölçmek için yeterli bir örneklem sunduğunu söyledi. Wall Street Journal’a konuşan Covas, Faz-3 sonuçlarının 5 bilim insanından oluşan bağımsız bir komite tarafından incelendiğini açıkladı. Covas, aşının Brezilya’dan önce Çin’de onaylanmasının mümkün olduğunu da ekledi.

Anvisa’ya başvurulacak

Çin şirketi Sinovac, Brezilya’daki üçüncü faz çalışmalarını Sao Paolo’daki Butantan Enstitüsü’yle birlikte sürdürüyor.

Enstitü, aşının onaylanması için sonuçların Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’na (ANVISA) gönderileceğini belirtti. Aşının kullanımı için Anvisa’nın onayı gerekiyor.

CoronaVac’ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye’nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Diğer yandan CoronaVac aşısının sıradan bir buzdolabında saklanabilmesi nedeniyle kalkınmakta olan ülkelerde pandemiyle savaşa yardımcı olacağı umudunu da taşıyor.

Antarktika’da ilk vaka: 36 kişide tespit edildi

Koronavirüs salgınının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika’da da ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği bildirildi. İspanyolca yayın yapan medyada çıkan haberlere göre, Antarktika’da Şili’ye ait General Bernardo O’Higgins Riquelme araştırma üssünde toplam 36 vaka belirlendi. Bunların 26’sı üste görev yapan Şilili askerler, 10’u ise üssün tamir ve bakımından sorumlu işçiler. Şili ordusunun olayla ilgili açıklamasında, “PCR testleri pozitif çıkan personelin üsten çıkarıldığı” belirtildi.

Ayrıca üsse destek amacıyla bölgeye seyahat edip dönen bir geminin üç mürettebatında da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Koronavirüse yakalanan 36 kişinin Şili’de Punta Arenas bölgesine getirildiği ve karantinaya alındıkları, durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Şili’nin Antarktika’da 13 araştırma üssü bulunuyor.

Pozitif çıkan pilota para cezası

Koronavirüse karşı etkili mücadelesi nedeniyle dünyadan övgü alan Tayvan’da, 253 gün sonra ilk kez yerel bulaşa rastlandı. Tayvanlı yetkililer, 12 Nisan’dan bu yana görülen ilk vakadan sorumlu tuttukları bir pilota 300 bin Tayvan doları (yaklaşık 81 bin TL) para cezası kesilebileceğini açıkladı. Yerel vakanın 30’lu yaşlarındaki bir kadın olduğu belirtildi. Filyasyon ekiplerinin araştırması sonucunda, kadının virüsü Tayvan merkezli bir havayolu firmasında çalışan Yeni Zelandalı bir pilottan kaptığı tespit edildi. Pilotun, ABD uçuşlarından sonra pazar günü Tayvan’a dönüşte test yaptırdığı ve pozitif çıktığı ancak hem karantina kurallarını deldiği, hem de bu süreçte temas kurduğu kişilere dair eksik bilgi verdiği belirtildi. Tayvan, Çin’e yakınlığına rağmen pandeminin başından bu yana sadece 770 vaka bildirdi, 7 kişi de yaşamını yitirdi.

6 haftada yenisini yaparız

Alman BioNTech CEO’su Uğur Şahin, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olma ihtimalinin “çok yüksek olduğunu” söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Şahin, “Şu anda yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu varyant İngiltere’de tespit edildi ve biraz farklı nitelikte. Bir değil, dokuz mutasyona uğramış bir tür ve şu anda bu varyanta karşı aşımızın koruma sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak bilimsel olarak bu aşının bağışıklık sisteminde yarattığı etkinin yeni virüs varyantında da geçerli olma ihtimali çok ama çok yüksek” dedi.

Ancak Şahin, aşı geliştirmede kullandıkları teknolojinin kendilerine mutasyonlara göre aşıyı revize etme olanağı sağladığını ve yeni türe karşı 6 hafta içerisinde etkili bir aşının geliştirilebileceğini de açıkladı. Şahin, iki hafta içerisinde daha kesin bir değerlendirme yapabileceklerini ancak aşının etkili olacağından emin olduklarını ifade etti. Avrupa’da aşının “Comirnaty” adı altında pazarlanacağını duyuran BioNTech CFO’su Sean Marett ise aşısının 45’ten fazla ülkede kullanım onayı aldığını söyledi.

‘Türkiye için yeterli doz depoladık’

Prof. Dr. Uğur Şahin, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada da geliştirdikleri “BNT162b2” adını verdikleri Kovid-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde onay almasından mutluluk duyduklarını söyledi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) diğer ülkeler için bir örnek model olduğuna işaret eden Şahin, “27 ülkeye yollayacağız. Orada başlayacaklar aşılara. Tabii şimdi elimizde yeterince aşı dozu yok. Her devlete birkaç yüz bin aşı dozu gidecek. Ondan sonra ocak ve şubatta belki 10-15 milyon doza kadar yükseltme imkanımız var bu aşıları” dedi. Türkiye ile aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Şahin, kısa süre içerisinde sözleşme imzalamanın mümkün olacağını düşündüğünü belirtti. Türkiye’ye aşı göndermekten mutlu olacağını dile getiren Şahin, “Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir” dedi.

‘O, ben değilim’

Memleketi İskenderun’a 30 yıldan beri gitmediğini anlatan Şahin, İskenderun’da akrabalarının kalmadığını, hepsinin Mersin’de, Ankara’da veya İstanbul’da yaşadığını söyledi. Sosyal medyada kendi fotoğrafı gibi paylaşılan fotoğrafların gerçek olmadığını vurgulayan Şahin, yalnızca İskenderun’daki evin olduğu fotoğrafın doğru olduğunu belirtti. Kendisini bir rol model olarak görmediğini söyleyen Şahin entegrasyona örnek olarak gösterilmesiyle ilgili de şunları ifade etti:

“Üniversiteye gittiğim için şanslıydım. Bazı şeyleri iyi yapabildiğim için şanslıyım. Harika insanlarla olduğum için şanslıyım. Her insanın bir rol model olduğuna inanıyorum. Görevinin ve yeteneklerinin arkasından giden, başkalarına saygılı davranan, ebeveynlerine saygı duyan herkes rol modeldir. Her insanın yapması gereken neyse onu yapıyorum. Gençlere sadece yaptığımı tavsiye edebilirim. Her zaman kendimi iki şeylere yönlendirdim. Bilime olan sevgimle ve meraklı olmakla. İnsanlara neyi sevdiklerini bulmalarını, kariyerini düşünmelerini tavsiye edebilirim. Ben tıp okudum, doktor ve profesör oldum ancak hiçbir zaman kariyerimle ilgilenmedim.” l AA