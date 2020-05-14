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14.05.2020 - 18:50 | | AA

'Covid-19, Afrika’daki gıda krizini daha da kötüleştiriyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının kıtada yetersiz beslenen 200 milyondan fazla kişinin durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

'Covid-19, Afrika’daki gıda krizini daha da kötüleştiriyor'

 

Moeti, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Afrika’daki gıda güvenliğinin acil bir durum olduğunu ifade ederek, yetersiz beslenenlerin bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu vurguladı.

200 milyon kişinin halihazırda yeterli gıdaya ulaşamadığını aktaran Moeti, "Kovid-19, durumu daha da kötüleştiriyor." dedi.

"Seçimler yapılabilir"

Moeti, temel gereksinimlerin karşılanmasının devam etmesi gerektiğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler'in yaptığı son raporda, AIDS’e yönelik çalışmaların durması halinde 6 ayda yarım milyon kişinin ölebileceğinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Salgının seçimlerin ertelenmesine ilişkin bir tartışmayı da beraberinde getirdiğine değinen Moeti, "Bazı ülkelerin uygun koşulları sağlayarak seçimleri yaptığını gördük, demek ki yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

70 binden fazla vaka bildirilen Afrika ülkelerinde şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son bulduCorona virüs salgını nedeniyle mahsur kaldıkları Hindistan'da sosyal medya üzerinden kurdukları iletişimle tanışan 5 kadın, getirildikleri İzmir'deki yurtta 14 günlük karantinanın ardından evlerine gitti. 5 kadın Hindistan ve Türkiye'deki 52 günlük karantina sürecinde çok güzel bir dostluk kurduklarını söylediler.
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