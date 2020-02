Covid-19 bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı: Terörden yıkıcı olabilir

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip korana virüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100’ü aştı. Virüs salgını nedeniyle 1116 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1114’ü Çin anakarasında, 1’i Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde ve 1’i de Filipinler’de yaşandı. Çin anakarasında 44 bin 653, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde 49 ve Makao Özel İdare Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da ise 18 kişide virüs tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı. Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi Covid-19’dan yaşamını yitirirken, 1638’i koronavirüsün merkezi Hubey Eyaleti’nde olmak üzere 2015 yeni vaka tespit edildi. 12 Aralık 2019’da Vuhan’da tespit edilen virüsün salgın hızının düştüğü belirtildi.



‘Savunmasız değiliz’



Covid-19’a ilişkin ilk uluslararası konferans salı günü Cenevre’de yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsün “çok büyük bir tehdit” haline geldiğini açıkladı ve “Virüsler herhangi bir terör eyleminden çok daha yıkıcı olabilir. Ancak savunmasız değiliz. Eğer şimdi gerekli adımları atar ve yatırımları yaparsak bu salgını durdurmak için gerçek bir şansımız var” dedi.



Bankada panik



Singapur’da DSB Bankası’nın 300 çalışanı, birine Covid-19 bulaştığının doğrulanmasının ardından evlerine gönderildi. BBC’nin haberine göre, olay, Singapur’da DBS bankasının binasında yaşandı. DBS’den yapılan açıklamada, binanın 43. katında çalışan 300 kişinin, bu katta çalışan bir kişide Covid-19’a rastlanması üzerine önlem olarak binadan çıkarıldığı ifade edilerek bu kişilerin çalışmaya evden devam edeceği kaydedildi. Enfekte çalışanla kimlerin temas ettiğinin belirlenmeye çalışıldığı, asansörler ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtildi. Singapur’da Covid-19 salgınında vaka sayısı 47.



‘Günah keçisi ilan edildim’



İngiliz süper virüs yayıcı Stephen Walsh’in yaşadığı Brighton kentindeki 7 okulda koronavirüs alarmı verildi. Velilere mail gönderen okul yönetimleri, çocukların 14 gün evlerinde karantinada kalmasını önerdi. Ayrıca mailde “Çocuğunuzu okuldan uzak tutmak istiyorsanız, bu izinli bir devamsızlık olacaktır” ifadesine yer verildi. Bu ekstra önlemlerin ardından açıklama yapan Walsh ailesiyle birlikte, koronavirüsü ülkeye yayma konusunda “günah keçisi” ilan edildiği için üzgün olduğunu söyledi.





GEMİ DEĞİL CEHENNEM

Japonya’nın Yokohama Limanı’na 4 Şubat’ta demirleyen Diamond Princess adlı kruvaziyerde 39 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalananların sayısı 175’e çıktı. Odalarından çıkmaları yasak olan, içerisinin “cehennem” gibi olduğunu söyleyen yolcuların depresyona girdiği belirtiliyor. Yolcular gemideki balkonlara “İlacımız az, imdat” gibi yazılar asıyor. Başka bir gemi vakası da Hong Kong’da yaşanıyor. Buradan 1 Şubat’ta ayrılan, doğu Asya ülkelerini gezen The MS Westerdam adlı cruise gemisinin, koronavirüs korkusu nedeniyle Tayland, Tayvan, Japonya, Guam ve Filipinler tarafından karaya yanaşması reddedildi. 2257 kişinin olduğu gemide koronavirüs taşıyan yolcunun olmadığı duyurulmasına rağmen 5 ülke geri adım atmayınca gemi Tayland açıklarına demirledi. Sınırlı yemek ve yakıtla gemide çaresizce bekleyen yolcular bir ülkeden izin alınana kadar yap-boz ve satranç oynayarak vakit geçirmeye çalıştı. En sonunda Kamboçya, geminin yanaşmasına izin verdi.



ABD’de de 11 yeni kamp



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’nın 1000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede kurulması planlanan karantina kampları için askeri üslerin kullanımına izin verildiğini duyurdu. Pentagon, Hawaii, Illinois, Teksas, Kaliforniya, Georgia, New York, Washington Eyaleti, Washington DC, New Jersey ve Michigan uluslararası havalimanları olmak üzere 11 havalimanının yakınlarında bulunan askeri alanlarda yeni karantina kamplarının hizmete girdiğini açıkladı.



Cezaevinde büyük korku



Tayland’da 27 Ocak’ta uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan ve 16 gün önce İngiltere’ye iade edilen İngiliz Mark Rumble, Bicester bölgesinin yakınlarında tutulduğu hapishanede bayıldı. Hücrede kalan 2 mahkûmda da grip belirtileri görülünce mahkûmlara koronavirüs testi yapıldı. 1000 kişilik hapishanede kalan mahkûmların test sonuçları 24 saat içerisinde belli olacağı belirtilirken, ilk müdahaleyi yapan hemşire de karantinaya alındı.



500 sağlık çalışanına bulaştı



Vuhan’daki doktorların çalışmaktan çok yorulduğu ve çoğu sağlık çalışanının ekipman eksikliğinden korunmasız hasta baktığı açıklandı. Vuhan’daki bir doktor, kendisi de dahil 16 meslektaşının da koronavirüse yakalandığını söyledi. Öte yandan, Vuhan’da en az 500 sağlık çalışanına yeni tip koronavirüs bulaştığı iddia edildi.



Karantinadan kaçtı ama...



Çin, Vuhan’da yaşayan 22 yaşındaki Liu, master eğitimi aldığı ABD’ye gidebilmek için 8 Şubat’ta evinden kaçtı. Otostop çeken ardından da kargo aracına binen genç, karantinadaki Vuhan’dan 918 km uzaklıktaki Şanghay’a ulaştı. Liu otostop çekene kadar yolda bir gün geçirdi. Şanghay’dan ABD’ye uçuşların gelecek aya kadar süreceğini düşünen Liu, kiraladığı bir evde kalırken komşusu tarafından ihbar edilince yakalandı.