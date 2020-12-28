Covid-19 rahip cemaate aynı kadehten şarap içirince ortalık karıştı, kilise kapatıldı

Lungro Belediye Başkanı Giuseppe Santoianni, yapılan ayinin görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve ayini yürüten rahibin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine San Nicola di Mira Katedrali'nin dezenfekte edilmesi için acil kapatılması emri verdi.

Başka bir rahibin sosyal medya hesabında yayınladığı ve daha sonra sildiği görüntülerde, cemaat üyelerinin, mevcut Covid-19 kurallarını ihlal ederek, Komünyon ayini ritüellerine göre rahibin elindeki şarap kadehinden bir yudum aldığı görülüyor.

Kalabriya Bölgesi sağlık yetkilileri, görüntüler ışığında temas öyküsü nedeniyle ayinde bulunan cemaat üyelerine ulaşmaya çalışıyor. Rahibin ise karantinaya alındığı bildirildi.

2 milyonu aşkın Covid-19 vakası görüldü

İtalya'da Covid-19 salgının başından beri 2 milyon 47 bin 696 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 581 bin 760 aktif Covid-19 hastası bulunuyor. Pandemi süresince 71 bin 925 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Euronews