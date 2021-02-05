Cumhuriyetçi Parti’de fırtınalar kopuyor

ABD’de eski başkan Donald Trump’ın yarıştığı başkanlık seçimi ve bazı eyaletlerde gerçekleştirilen senatör seçiminden hüsranla çıkan Cumhuriyetçi Parti’de yeni bir güç savaşı baş gösterdi. Trump yanlısı aşırı sağ ile partinin geleneksel merkez sağ tabanı arasında başlayan bu güç mücadelesi, özellikle Trump’ın azil sürecinde daha da su yüzüne çıkmıştı. Oylamada Cumhuriyetçi bazı vekillerin Trump aleyhine tavır takınması, ciddi sayıda vekilin ise Trump lehine davranması dikkat çekerken, yaşanan savaşın, son günlerde özellikle Liz Cheney ve Marjorie Taylor Greene üzerinde yoğunlaştığı görülüyor.



İki ayrı uç



Eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney, Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullanan az sayıda Cumhuriyetçi vekilden biri ve parti içinde Trump karşıtı cephenin önde gelen isimlerinden. Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı ismi olan Liz Chaney, Kongre baskını sonrası Trump’ı çok sert biçimde eleştirmiş, “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” demişti. Cheney, bazı Cumhuriyetçilerden gelen ‘özür dile’ baskısına karşı koydu.

Marjorie Taylor Greene ise, partinin aşırı sağcı, komplo teorilerine yatkın tarafını temsil eden yeni bir isim. Greene, son dönemde kendisiyle ilgili ortaya çıkan ilginç ayrıntılarla gündemde. Aşırı sağcı Greene’in daha önceki paylaşımlarında komplo teorileri üreten QAnon’a destek verdiği, Demokratlara yönelik şiddet eylemlerini onayladığı, okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ve 11 Eylül terör saldırısının düzmece olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ceza çıkmadı



Partinin iki kanadı, Cheney ve Greene’in cezalandırılması adına karşılıklı adımlar attı. Ancak ikisine de ceza çıkmadı. Parti içi görüşmelerde Trump yanlısı üyeler Cheney’ye yüklenirken, Greene ise bazı sözleri için özür dileyince alkış aldı. Parti içi bu savaştan kimin galip çıkacağı tüm Amerikan siyaseti açısından büyük önem taşıyor.



‘Proud Boys’ terör listesine



Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı “Proud Boys” (Gururlu Çocuklar) isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi. Kanada Terörist Örgütler Listesi’ne en son şu örgütler eklendi: “Atomwaffen Division, The Base, Russian Imperial Movement, Proud Boys, DAEŞ Doğu Asya, DAEŞ-Bangladeş, DAEŞ Libya, DAEŞ Batı Afrika ve DAEŞ Büyük Sahra; Hizbul Mujahideen örgütü, Cemaat Nusret el İslam Müslimin, Macina Kurtuluş Cephesi, Ensar El Din.