Dağda kayboldu, karın içinde mağara yaparak hayatta kaldı!

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (Royal Canadian Mounted Police –RCMP), cumartesi günü kiraladığı kar motosikletiyle belirtilen saatte geri dönmeyen birini tespit etmeleri üzerine bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Britanya Kolumbiyası bölgesinde bazı kar motosikletçileri kaybolan genci aramak için yola çıkarken, bölgede güvenlikten sorumlu Güney Cariboo Arama ve Kurtarma ekipleri de (South Cariboo Search and Rescue –SCSAR) civarda aramalara başladı.

Kimliği açıklanmayan kişi, bir grupla birlikte gezmeye çıkmış fakat ekiptekilerden ayrılınca dönüş yolunu kaybederek dağda mahsur kalmıştı.

SCSAR, birkaç saat içinde RCMP'yi bilgilendirerek 17 yaşındaki genci bulduklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Civarı bilmemesine rağmen kar motosikletçisi aracını herkesin görebileceği açık bir alana park edip yakında bulunan ağaçlık alana giderek kendisine karda sığınabileceği bir mağara yaptı.

Yanında biraz yiyecek ve su da bulunan kişi, geceyi geçirmeye hazırlanırken arama kurtarma ekipleri yerini tespit etti.

SCSAR'ın olayı paylaştığı Facebook gönderisine gencin hayatta kalma konusundaki yeteneklerini öven yorumlar geldi.

Bir kişi, "Kendisine bu yetenekleri kazandıran kimse madalyayı hak ediyor. Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olun" derken, bir başkası da "Gencin düşünme şekli çok iyi, kendisine bunları öğreten kişinin verdiği bilgiler de öyle" dedi.