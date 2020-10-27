27.10.2020 - 13:32 | | AA
Dağlık Karabağ komutanı görevden alındı
Ermenistan'ın bile tanımadığı işgalci yönetimin silahlı güçlerinin başındaki Celal Harutyunyan savaşta yaralanınca koltuğunu kaybetti.
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.
Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.
Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.
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