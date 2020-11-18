MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı
ABONE OL
18.11.2020 - 19:17 | | AA

Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu bildirdi.

Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

 

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

Japonya’da robot garsonlar görev başındaJaponya’daki bir kafe robot garsonları ile dikkatleri üzerine çekti. Servi adındaki robotlar, garsonluk görevleri dışında müşterilerle sohbet de ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

Tekirdağ Valiliği açıkladı: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

65 Yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç? 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 Yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç? 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet