Daha fazla ölüme neden olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD’de önlemlerin gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması yönünde uyarıda bulundu. ABD Senatosu’na hitap eden Fauci, kısıtlamaların kaldırılmadan önce vaka sayılarında düşüş gözlendiği 14 günlük bir sürecin elzem olduğuna işaret ederek, açılımda belirlenen yönerge ve kriterlere uyulmamasının sonuçlarının “felaket olabileceğine” işaret etti. ABD’nin salgınla mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Dr. Fauci, senatörlerin sorularını da yanıtladı. Salgınla ilgili Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi. Fauci, Trump’ın, kendisi ve Görev Gücü’nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.

Aniden yükselebilir

Dr. Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti. Bununla birlikte ABD genelinde hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin okullarda eğitim hayatına devam etmesi gibi planlar için henüz erken olduğuna değinen Fauci, mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Fauci, şunları söyledi:

“Bazı bölgeler, şehirler veya eyaletler salgına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetine sahip olmadan kendilerine dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelerek normale dönerse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir. Birçoğumuz Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının belirtilen resmi rakamdan daha fazla olduğuna inanıyoruz.”

Virüs tüm Afrika’da

Afrika kıtasında Kovid-19’un görülmediği tek ülke olan Lesotho’da ilk kez bir vaka tespit edildi. Böylelikle Afrika kıtasında virüs vakasının görülmediği ülke kalmadı. Lesotho’daki ilk vakanın Suudi Arabistan’dan ülkesine getirilen bir öğrenci olduğu belirtildi. 69 bin 578 vakanın görüldüğü Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2400’ü geçti.

UNICEF: Günde 6 bin çocuk ölebilir

Birleşmiş Milletler’e bağlı UNICEF, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemlerinde oluşan yoğunluğun gelecek 6 ay boyunca günde yaklaşık 6 bin çocuğun önlenebilir başka sebeplerden ölümüne neden olabileceğini açıkladı. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu’nun Lancet Küresel Sağlık Dergisi’nde yayımlanan araştırma raporuna göre, Kovid-19 nedeniyle anne ve bebek sağlığı için aşı, doğum sonrası bakımı gibi gerekliliklerin yerine getirilememesi 6 ay içinde 5 yaş altındaki çocuk ölümlerinde 1.2 milyon artışa neden olabilir. Araştırmada, sağlık sistemlerinin yüzde 15 oranında kesildiği en iyi senaryoda çocuk ölümlerinde yüde 9.8, anne ölümlerinde ise yüzde 8.3’lük artış olacağı öngörüldü. Araştırma raporunu hazırlayan bilim insanları “Eğer sağlık sistemi bozulur, gıdaya erişim zorlaşırsa anne ve bebek ölümleri korkunç noktalara gelecek” dedi.

‘Kovid-19 HIV gibi kalıcı olabilir’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ryan, “Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir. HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşam sunuyoruz ancak bu iki hastalığı karşılaştırmıyorum. Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın (Kovid-19) ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum. En büyük umudumuz “çok etkili” bir aşının bulunması” dedi.

İSPANYA

Mağazalara ‘büyük indirim’ yasağı

İspanya Sağlık Bakanlığı, salgında olası bir ikinci dalgaya sebep olabilecek unsurları önlemek amacıyla bazı tedbirler açıkladı. 27 bin 104 kişinin öldüğü İspanya$da bakanlık, “yoğunluğu önleyici ticari faaliyetlere kısıtlama” adı altında yayımladığı genelgede, mağaza içinde kalabalıklara ya da dışında uzun kuyruklara yol açabilecek büyük indirim kampanyası gibi ticari promosyonların yapılmasına yasak getirdi. Söz konusu yasağın, internet üzerinden ürün satışlarını kapsamayacağı bildirildi. Ticari dernekler alınan kararı eleştirdi: “Böyle bir uygulama haksız rekabete ve ülkedeki binlerce küçük işletmenin kapanmasına neden olur.”

ÇiN

Bir şehire daha karantina

Çin’de yeni bir salgın dalgası endişesi nedeniyle Shulan Eyaleti’nden sonra 4 gün içinde ikinci bir şehir daha karantina altına alındı. Kuzey Kore ve Rusya ile komşu olan Jilin eyaletinde, Shulan’a bağlı 6 yeni vaka tespit edilmesi üzerine karantina ilan edildi. 4 milyon nüfuslu eyalete giriş çıkışların ve toplu taşıma araçlarının yasaklandığı belirtildi. Öte yandan, Jilin’deki vakaların hepsinin komşu eyalet Shulan’daki çamaşırhane kaynaklı koronavirüs vakalarıyla bağlantılı olduğu iki eyalette toplan vaka sayısının 21’e çıktığı açıklandı. - DIŞ HABERLER

İngiltere’den de ilk adım

İngiltere’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların bir kısmı dün kaldırıldı. Böylelikle ülkede sosyal hayatta normalleşme yolunda ilk adım atılmış oldu. Hükümetin yol haritasına göre, artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek. İngilizler parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek. Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek. İngiltere’de bazı yasaklar da hâlâ devam ediyor. Buna göre, tatile çıkılamayacak, yazlık evlerde kalınamayacak, yardım etmek amacıyla olmadığı sürece arkadaşlar veya hane halkı olmayan aile üyelerinin evlerine gidilemeyecek. Halka açık havuzlarda yüzülmeyecek, çocuk bahçeleri veya açık hava spor salonlarından yararlanılamayacak. Kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kapalı eğlence merkezleri veya tesisler kullanılamayacak. Barlar, gece kulüpleri, restoranlar ve tiyatrolar gibi işletmeler kapalı kalmaya devam edecek. Kovid-19 kaynaklı can kaybının 33 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından dünyada ABD’den sonra ikinci, Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor.

Heykellere maske

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi Brezilya’da vaka ve ölüm sayısında artış devam ediyor. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 12 bin 461’e yükseldi. Dünyada en çok vakanın bulunduğu 7’nci ülke olan Brezilya’da toplam vaka sayısı da 178 bin 214’e ulaştı. Sao Paulo kentinde Bandeiras Anıtı’ndaki heykellere, koronavirüse karşı halkın maske kullanmasını teşvik etmek için maske takıldı. Diğer yandan koruyucu ekipman eksikliği çeken sağlık çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla protesto gösterisi düzenledi. - DIŞ HABERLER

Genç sumocu Kovid-19 kurbanı

Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldü. 28 yaşındaki sporcunun ülke genelinde Kovid-19’dan ölen 20’li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı. Japonya Sumo Birliği’nden yapılan açıklamada, başkent Tokyo’daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Genç ismin Japonya’daki profesyonel sumo liginden hayatını kaybeden ilk sporcu olduğu belirtilirken, ayrıca ülke genelinde koronavirüsten ölen 20’li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı.

Rengi eski haline döndü

Çin’in Vuhan’da Kovid-19 nedeniyle 2 aylık tedavi gören bu sürede karaciğerinde oluşan hasar sonucu cilt rengi koyulaşan doktor Yi Fan’ın ten rengi normale döndü. Çin’de bir basın konferansında iyileşen Yi’nin 9 Mayıs’ta çekilen ten renginin normale döndüğü bir fotoğrafı sunuldu.

Eşi Tatyana Navka da pozitif

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un ardından dansçı eşi Tatyana Navka’nın da Kovid-19 testi pozitif çıktı. Navka, Daily Storm isimli Rus haber internet sitesine yaptığı açıklamada, ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Peskov’la birlikte hastanede tedavi olduklarını söyledi. 2006 Kış Olimpiyatları şampiyonu Navka, “İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok” dedi.

Bisiklet satışı iki kat arttı

Başta İngiltere, Avustralya ve ABD olmak üzere pek çok ülkede bisiklet satışları salgın sürecinde vatandaşların toplu taşımadan uzaklaşması nedeniyle 2 kat arttı. İngiltere ve Avustralya’da bisiklete olan rağbet, salgın süresince tuvalet kağıdına olan talep artışına benzetildi. ABD’de Şehir Ulaşım Memurları Ulusal Birliği (NACTO), ülkenin bazı bölgelerinde 4 Mayıs’a kadar 2 hafta içinde bisiklet kullanım oranında yüzde 100’lük artış olduğunu açıkladı. ABD’de bisiklet satıcısı olan Phillip Brown, “15 yıldır bu sektördeyim ve daha önce böyle bir satış görmedim. Talep 2 kat arttı” dedi.