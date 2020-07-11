Danıştay'ın "Ayasofya" kararına dünyadan destek

Ayasofya kararını Twitter hesabından yorumlayan Hanfer, Türk yargısının Ayasofya'yı ibadete açma kararının İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vaddah Hanfer, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise "tarihle yeniden iletişime geçme anı" olarak niteledi.

"Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadesini kullanan Hanfer, Danıştay tarafından Ayasofya'nın ibadete açılmasını, "İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı" şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.