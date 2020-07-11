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11.07.2020 - 04:11 | | AA

Danıştay'ın "Ayasofya" kararına dünyadan destek

Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın "Ayasofya" kararına dünyadan destek

Ayasofya kararını Twitter hesabından yorumlayan Hanfer, Türk yargısının Ayasofya'yı ibadete açma kararının İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vaddah Hanfer, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise "tarihle yeniden iletişime geçme anı" olarak niteledi.

"Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadesini kullanan Hanfer, Danıştay tarafından Ayasofya'nın ibadete açılmasını, "İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı" şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.

 

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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