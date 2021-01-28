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28.01.2021 - 15:26 |

Dans edip video çekiyordu! Saniyeler için canice öldürüldü

Atlanta'da bir otel odasında TikTok videosu çekerken odaya giren saldırgan tarafından katledilen 16 yaşındaki genç kızın son saniyeleri anbean kaydedildi.

Dans edip video çekiyordu! Saniyeler için canice öldürüldü

ABD'de işlenen korkunç cinayet önce ülkede, ardından da dünyada gündem oldu. Bir otel odasında neşeyle dans edip sosyal medya platformu TikTok için video çekerken son nefeslerini aldığının farkında olmayan genç kızın görüntüleri adeta dehşet yarattı.

Olay iki gün önce ABD'nin Atlanta kentindeki bir otel odasında gerçekleşti. Cinayetten saniyeler önce TikTok videosu çeken 16 yaşındaki talihsiz genç kız ise başına geleceklerin farkında olmadan müzik eşliğinde dans ediyordu...

Kalecia Williams adındaki genç kız odasında neşeyle dans ederken bir yandan da bu anları çektiği TikTok videosunda paylaşıyordu. Olay anının videosunda son saniyelerde odaya giren bir kişinin silueti belirdi.

Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Genç kız odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak oracıkta hayatını kaybetti.

Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili kıskıvrak yakaladı.

Kurbanın annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturmasına ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

    5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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