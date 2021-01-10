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10.01.2021 - 20:12 | | AA

Defin işlemleri yetiştirilemiyor! Almanya alarmda...

Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.

Defin işlemleri yetiştirilemiyor! Almanya alarmda...

 

Nürnberg Mezarlıklar Müdürü Gerhard Kratzer, ülke basınına yaptığı açıklamada, perşembe günü krematoryuma 100 cenaze geldiğini, bunların yarısından fazlasını gece mesaisi yaparak yakabildiklerini, 34 cesedin ise hala beklediğini söyledi. 

"Cesetlerin yakılmasını ve bunların defin işlemini yetiştiremiyoruz." diyen Kratzer, cenaze sayılarının artmasının, cesetlerin beklediği soğutucu mekanların durumunu da etkilediğini kaydetti. 

Kratzer, morgda 240 yer bulunduğunu, artık bunun da yetersiz kaldığını ifade ederek, bu sebeple 80 ceset alabilen iki soğutucu konteynerin tedarik edildiğini aktardı. 

RAPORLU PERSONEL SAYISI YÜKSELDİ 

Toprak defin işleminin öncelik taşıdığından yakılan cesetlerin defin işlemlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kratzer, "Bavyera eyaletinde, yasa gereği toprağa defin işleminin, kişinin öldüğü tespit edildikten 96 saat içinde yapılması lazım. Bu süreye, gelecek haftalarda veya aylarda uyulup uyulamayacağı da belirsiz." diye konuştu. 

Kratzer, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 30 arttığına işaret ederek, virüs nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünde raporlu personel sayısının yükseldiğini, toprağa defin işlemini yetiştirmek için işe gelen personeli buraya yönlendirdiğini kaydetti. 

KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ 

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi. 

Son 24 saatte 16 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 527'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 525 bin 300'e ulaştı. 

5 BİN 320 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA 

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 320 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu, bunlardan 3 bin 49'unun ise solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 94, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 17 azaldığı kaydedildi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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