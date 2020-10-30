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30.10.2020 - 21:18 | | DHA

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. 

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisamdan ilk görüntüler

Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

AFAD depremde 12 kişinin öldüğünü, 522 kişinin de yaralandığını duyurdu.

 

 

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