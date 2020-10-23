Dergiye kapak olmayınca kızdı

Bu kayıtlardan birinde, Slovenyalı eski model Melania Trump’ın, Vogue dergisinin Eylül 2018 tarihli kapağına fotoğrafı konulmayınca bozulduğu ortaya çıktı. “First Lady”nin ünlü moda dergisinin kapağında kendisinin yerine şarkıcı Beyonce’un yer almasına tepki gösterdiği belirtildi.
Yer vermediler
Ses kaydında Melania Trump, Vogue’un yöneticisi Anna Vintour için “Eylül sayısının kontrolünü Beyonce’a vermiş” diyerek kızıyor. First Lady, eşi 2017’de başkan olduğundan bu yana Vogue’un kapağında yer almadı. Bir önceki First Lady Michelle Obama ise eşinin başkanlığı sırasında Vogue’un kapağını üç kez süsledi.
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.